Coronavirus, Rezza sulle varianti: test antigenici restano efficaci

Sono tre le varianti virali più note, la variante inglese molto trasmissibile, la più diffusa sul territorio nazionale. Ma per fortuna non diminuisce l'efficacia dei vaccini. Per quanto riguarda la variante brasiliana e quella sudafricana hanno una distribuzione attualmente molto limitata sul territorio nazionale. Questa mutazione della proteina AN sono per ora un fenomeno piuttosto raro per cui i test antigenici mantengono la loro grande utilità. Naturalmente, in casi specifici, è giusto il ricorso per la conferma ai test molecolari. A causa della diffusione delle nuove varianti l'istituto superiore di sanità e il Ministero della salute stanno rafforzando la sorveglianza sia microbiologia che epidemiologica e conducono anche delle cosiddette flash surveys, ovverosia degli studi di prevalenza ripetuti che ci dicono qual è la distribuzione in Italia delle varianti sul territorio nazionale.