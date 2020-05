Coronavirus, sedili anti covid sugli aerei

Si chiama Glass Safe, ed è la soluzione più rapida per contrastare i rischi di contagio a bordo di un aereo. È una protezione della poltrona. Il passeggero la prende da sotto il sedile, l'apre, la sistema inserendola nel poggiatesta dopo il decollo. In policarbonato, resistente alle fiamme, questo dispositivo di protezione per passeggeri è già stato spedito ad un paio di compagnie internazionali, pronto per l'impiego. Nel mondo ci sono una ventina di costruttori di poltrone per aeroplani. Avio Interiors che è nel mercato dal 1972 ha progettato anche un prototipo di poltrona a sedile invertito. Janus è un'idea di un posto invertito in contromarcia semplicemente per usare quello che era attualmente per alcune aerolinee, un posto non usato per distanziamento e in questo modo creare nello spazio della mia spalla che in un certo senso, trova spazio tra la mia spalla e il passeggero adiacente, una possibilità di immettere una paratia. L'isolamento e la privacy, la possibilità chiaramente di essere un sedile aeronautico, ovvero in piena soddisfazione dei requisiti tecnici. Non è un dispositivo medico, non è nulla di certificato da un punto di vista medico, non è questo il nostro mestiere, però è sicuramente una cosa che aiuta e che permette per un sedile che ha un'invasività in termini di investimento di tempistiche di certificazione sicuramente non nell'immediato, ma nell'arco di 8 10 mesi, permette di costruire con la privacy anche un elemento di vendibilità. Distanziamenti sociali, igienizzanti, mascherine, salviette, guanti, a ridurre i rischi di contagio anche i sistemi di filtraggio dell'aria in cabina. L'aeromobile ricambia, grazie alle sue caratteristiche tecniche, l'aria oltre 20 volte all'ora, quindi ogni due tre minuti l'aria è fresca e nuova. Il filtro EPA dell'aeroplano è in grado di intercettare delle particelle di diametro molto più piccolo del coronavirus stesso. A Fiumicino i voli attualmente in funzione sono il 5% della capacità. Questo significa che bisogna rimettere in piedi il 95% dei voli. Con la fase due si riparte anche da qui.