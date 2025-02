Cospito, 8 mesi a Delmastro per rivelazione segreto ufficio

Il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro nel gennaio del 2023 diffuse notizie coperte dal segreto d'ufficio in relazione alla vicenda del caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Lo hanno deciso i Giudici dell'VIII Sezione Collegiale del Tribunale di Roma che lo hanno condannato ad otto mesi. "È una sentenza politica", è lo stesso Sottosegretario a commentare la decisione della Corte. A fargli da scudo anche Giorgia Meloni che affida a una nota il suo pensiero. "Sono sconcertata dice la Premier per la sentenza di condanna del Sottosegretario per il quale il Pubblico Ministero aveva inizialmente richiesto l'archiviazione e successivamente l'assoluzione il Sottosegretario Delmastro rimane al suo posto". Anche il Ministro della Giustizia Nordio si è schierato con Delmastro: "Sono disorientato e addolorato per una condanna che colpisce uno dei collaboratori più cari e capaci". I Giudici dell'VIII Sezione Penale del Tribunale di Roma hanno riconosciuto a Delmastro le attenuanti generiche e la sospensione della pena e applicato l'interdizione di un anno dai pubblici uffici. Alla Camera Donzelli riferì il contenuto di alcune conversazioni avvenute nell'ora d'aria nel carcere di Sassari fra Cospito e alcuni detenuti di Camorra e Ndrangheta, anche loro al 41 bis. Informazioni che Donzelli aveva avuto all'epoca dei fatti proprio da Delmastro che ha la delega al Dap. Delmastro secondo il PM Ielo non sapeva quando le ha divulgate, che fossero notizie segrete "Lo deve far dimettere", dice la Segretaria del PD Elly Schlein mentre per il Presidente del Movimento Cinque Stelle Conte "La principale colpevole di questo grave andazzo è la Presidente del Consiglio". Per il Leader di Italia Viva Matteo Renzi "La questione è che uno come Delmastro non merita di stare al Governo per quello che dice, non per le condanne che prende". .