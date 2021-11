Costa a Sky TG24: "Verso riduzione validità del Green Pass"

A oggi sul tavolo non vi è il tema della modifica dei criteri per ottenere il Green Pass. La prossima settimana le due decisioni che credo potranno essere assunte saranno: una quella di prevedere l'obbligatorietà della terza dose per quelle categorie per le quali, appunto, è previsto già l'obbligo vaccinale, quindi personale sanitario e tutti coloro che operano all'interno delle RSA e poi c'è un tema della riduzione della validità del Green Pass a fronte di quelle che sono le evidenze scientifiche che ci stanno mettendo in evidenza, come di fatto, c'è un calo dell'immunità da parte di chi conclude il ciclo vaccinale e quindi è ragionevole pensare di riportare la durata del Green Pass a nove mesi.