Non c'è dubbio che la politica dei grandi Hub sia stata ovviamente una scelta importante perché ci ha permesso di raggiungere numeri importanti in tempi contenuti, è ovvio che ora abbiamo tutto il lavoro da fare sul territorio in maniera capillare, certamente i medici di medicina generale e le farmacie aggiungo, che rappresentano dei presidi nel territorio, ci permetteranno di colmare rapidamente questo gap.