Covax, 238mln di vaccini ai più poveri entro maggio

La situazione nelle scuole va attuata sulla base del nuovo decreto del Presidente Draghi, soprattutto del pronunciamento del comitato tecnico-scientifico. Il comitato tecnico scientifico ha detto che nella scuola c'è pericolo quando tu hai la scuola in un posto in cui si superano i 250 positivi su 100000 abitanti, dove la variante inglese o comunque una variante che accelera il contagio certificato o dove ha in innalzamento improvviso dei casi. Io ho commissionato uno studio che mi verrà presentato tra pochi minuti che certificherà comune per comune, laddove questi elementi esistono e laddove esistono come prevede il DPCM di Draghi si dovrà intervenire con ordinanza di chiusura.