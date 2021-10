Covid-19, resta bassa l'incidenza dei contagi in Lombardia

Quando entriamo nella terapia intensiva del Policlinico San Matteo di Pavia incrociamo subito il cappellano. È stato chiamato per dare un'estrema unzione. Un anno fa la sua presenza qui era quotidiana. Oggi la situazione è molto diversa. Dei 45 pazienti ricoverati, a causa del Covid, in terapia intensiva in Lombardia undici sono qui. Di questi solo uno è vaccinato. Si tratta, ci spiegano, di un uomo che ha più di 80 anni e con altre patologie. Quello che è cambiato oggi, però, è il clima verso medici e infermieri. "Ci sono quelli che non potevo vaccinarsi o non hanno fatto in tempo a vaccinarsi e quelli che invece avevano la convinzione di non aver necessità del vaccino e devo dire che in alcuni casi nemmeno l'essere finito in terapia intensiva li convince. Qualche volta può essere complesso curare queste persone perché possono sviluppare un atteggiamento, diciamo, positivo nei confronti delle cure che cerchiamo di dare loro", "Cosa chiedono loro?", "Di curarli somministrando farmaci, antidoti, pozioni che possono aver incontrato in internet o in qualche altra, diciamo, in qualche altro luogo non scientifico". Ci spostiamo nel reparto di malattie infettive. Qui incontriamo Raffaele Bruno, Primario del reparto, e a lui chiediamo come stanno andando le cose. "Allora in questo momento in reparto abbiamo 15 pazienti con età media di 62 anni. L'85% è non vaccinato dei pazienti ricoverati. Tra i pazienti vaccinati ricoverati sono praticamente quasi tutti asintomatici, cioè sono ricoverati più che altro per motivi di isolamento", "Si arriverà al 90%?", "Ma spero di sì. Spero nel buon senso delle persone. In Lombardia c'è già il 90%. Spero che questo dato lombardo sia esportabile in tutta Italia ma penso proprio di sì".