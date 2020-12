Covid-19, via libera Ema a vaccino Pfizer-Biontech

Il comitato scientifico dell'EMA oggi si è riunito e ha raccomandato l'autorizzazione al commercio nell'Unione Europea per il vaccino sviluppato da BioNtech e Pfizer. La raccomandazione è stata fatta per evitare che le persone si ammalino del covid 19, a partire dai 16 anni d'età potrà essere somministrato. Abbiamo analizzato tutti gli obblighi, il vaccino sarà valido in tutti i 27 stati membri allo stesso tempo, e ci darà le fondamenta scientifiche per iniziare i programmi di vaccinazione, ci permetterà di controllare la pandemia. È un passo in avanti incredibili nella nostra lotta contro la pandemia che sta costando sofferenza e morte.