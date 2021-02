Covid, 385 morti e tasso di positività scende al 4.7%

13442 nuovi casi e 385 morti, numeri in leggero calo nel bollettino del ministero della salute rispetto alle 24 ore precedenti, in aumento invece il numero dei tamponi, 12000 in più, tanto che il tasso di positività torna a calare dopo 3 giorni di aumento ed è pari al 4,7 %. La regione con più casi giornalieri è la Lombardia che sfiora i 2000, seguita da Campania, Emilia Romagna, Lazio e Puglia. In calo anche i ricoveri sia nei reparti che in rianimazione. Le persone in terapia intensiva sono scese in totale a 2110, 802 invece i nuovi casi in Alto Adige dove lunedì scatterà il lock down, 4 i decessi e 16143 le persone in quarantena, continuano a crescere i casi anche in Abruzzo, 509 quelli nuovi accertati nelle ultime ore, da Pescara poi la notizia dell'ordinanza del sindaco che chiude tutte le scuole.