Covid, 40 milioni di italiani in zona bianca

Oltre 40 milioni di italiani da oggi sono in zona bianca. Un traguardo che sembrava inarrivabile fino a qualche mese fa. In sostanza due italiani su tre. Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Provincia Autonoma di Trento passano quindi nella fascia bianca, dove già si trovavano Sardegna, Molise, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto, regioni già da alcuni giorni con minori restrizioni. Ancora in zona gialla invece Basilicata, Provincia Autonoma di Bolzano, Calabria, Campania, Marche, Sicilia e Toscana, che dovrebbero comunque passare in bianco da lunedì 21 giugno. Da fine mese poi, tutta l'Italia potrebbe essere in zona bianca, con pochissime restrizioni e una vita quotidiana quasi del tutto normale, perchè in zona bianca la nostra vita è più o meno la stessa del pre-Covid, con qualche restrizione importante, come l'uso delle mascherine e il divieto di assembramento. Va via del tutto il coprifuoco. Via libera poi a matrimoni e feste, ma con il Green Pass. Al ristorante non più di sei persone al chiuso. "Spero che il 95% degli italiani sia in zona bianca, nei prossimi sette giorni" dice il Ministro della Salute Roberto Speranza. Siamo insomma alla prova del fuoco, serve prudenza, conclude Speranza. Oggi più che mai, occorre conservare le corrette abitudini, per non vanificare i sacrifici fatti.