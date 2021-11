Covid, 95% studenti vaccinati all'Umberto di Palermo

Sulla scrivania, nell'ufficio di presidenza la nuova circolare è appena arrivata. Il preside del liceo classico Umberto Primo riunisce d'urgenza medico della scuola, responsabile Covid e sicurezza e docenti per discutere le nuove norme che prevedono il ritorno di quarantena e dad nelle classi in cui si verifica anche solo un contagio. "Siamo da un punto di vista tecnico in grado di reggere la doppia didattica, in presenza e in dad. Abbiamo un corredo tecnologico piuttosto efficace mentre altro discorso è il danno che produce sugli allievi. Dopo i 2 anni di dad i ragazzi ne sono venuti fuori con gravi danni relativi alla loro crescita, alla socializzazione, al loro equilibrio. Abbiamo avuto aumenti di casi di autolesionismo." L'idea di tornare a studiare da casa preoccupa molti alunni. "Perché abbiamo vissuto veramente mesi e anni terribili per opera di questa pandemia. E' stata come una sorta di rinascita per tutti gli studenti ritornare dopo un sacco di tempo finalmente in presenza." In questa scuola i casi da inizio anno sono stati pochissimi. I vaccinati sono più del 95%, tra i 1200 studenti, tra i docenti e il personale scolastico. "Tutti vaccinati voi in classe?" "Sì sì tutti vaccinati." L'Umberto Primo è stato e tornerà ad essere, in vista delle terze dosi, un hub vaccinale aperto anche al quartiere. "Abbiamo vaccinato il panettiere, il commerciante. Abbiamo cioè reso un servizio perché noi crediamo moltissimo nell'azione di sensibilizzazione e di esempio. Il vaccino probabilmente è la soluzione per uscire da questa situazione.".