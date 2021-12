Covid, a Gallarate apre nuovo hub per tamponi

Una coda lunga e silenziosa di automobili inizia a formarsi già alle 8 del mattino; i conducenti e chi è con loro a bordo aspettano di poter entrare nell'area test covid ed effettuare un tampone. A Gallarate in provincia di Varese questo hub gestito dai militari del comando Nato di Solbiate è stato aperto proprio per fronteggiare il caos di questi giorni festivi con centinaia e centinaia di cittadini in attesa di un tampone per ore e ore all'esterno di farmacie e ospedali. In questo Drive through possono accedere solo persone sintomatiche con prenotazioni di ATS o del medico di base. Coloro che hanno terminato la quarantena e chi è rientrato dall'estero. Regole precise per alleggerire il carico di domande. Chi invece ha bisogno del tampone per ottenere il green pass, si potrà rivolgere alle farmacie: "Abbiamo aperte adesso due linee contiamo di arrivare fino a 6. L'aspetto credo molto importante che stiamo gestendo è quello vaccinale. Offriamo attraverso Malpensa Fiera un servizio di vaccinazioni. 5500 al giorno". A coordinare l'attuale richiesta straordinaria di tamponi c'è una task-force messa in campo dalla Regione Lombardia con l'apertura di nuovi centri in tutta la Regione. "Gli ospedali stanno abbastanza reggendo, Gallarate fino adesso non era covid ma probabilmente nei prossimi giorni verrà aperto anche qui un reparto per il covid, per la terapia intensiva. I dati sono molto migliori rispetto a quelli del 2020. Si tratta di un decimo un quindicesimo di persone in terapia intensiva rispetto ad un anno fa". "Siamo ancora in fase di collaudo; è un supporto agli altri centri per questo abbiamo cominciato con 300; ma ci aspettiamo poi nei prossimi giorni soprattutto dopo dopo il primo dell'anno di partire già con numeri un po' più elevati". Intanto la Lombardia sarà in zona gialla da lunedì 3 gennaio. L'aumento dei contagi, dei dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia di Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità confermano il superamento dei parametri da zona bianca. Per i cittadini non ci saranno variazioni sulle misure da rispettare.