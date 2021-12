Covid, a Milano Natale tra nuove regole e casi in salita

Natale con le nuove regole dalle mascherine all'aperto al super Green Pass anche per chi consuma al banco. Gli italiani si adeguano alle nuove misure introdotte dal Governo per far fronte al dilagare della variante Omicron. Qui siamo in centro a Milano e dei no Green Pass del sabato neanche l'ombra. Le strade sono affollate e tutti indossano la mascherina. "In posti affollati penso sia importante comunque mantenere un po' di igiene, comunque la mascherina serve. Credo che sia abbastanza sensato indossare sia le mascherine che, diciamo, cambiare le norme per fare qualcosa di più, diciamo, restrittivo no per contenere il virus. Sono ben d'accordo comunque a utilizzare questo metodo per riuscire comunque un attimino a fermare questo Covid. Non se ne può più ecco. Ho avuto il Covid l'anno scorso, sono stato in terapia intensiva quindi sono insomma bene ben consapevole di quello che succede con questa pandemia e quindi sono d'accordissimo comunque a indossarla." Tra le novità introdotte dal cosiddetto Decreto Festività c'è anche l'obbligo di mascherina ffp2, quella super filtrante, oltre che nei cinema, nei teatri e durante gli eventi sportivi anche sui mezzi pubblici. Non tutti però ne sono a conoscenza. "Io allora sono contro legge." "Possiamo dire che abbiamo sanzionato poco poco e questo lo dico anche sono abbastanza felice. Ci aspettavamo forse una situazione un po' più drammatica invece devo dire che abbiamo sanzionato pochissimo. La gente ha capito e ha recepito e ha rispettato. Veramente siamo soddisfatti sotto questo punto di vista." Solo in Lombardia nelle ultime 24 ore i positivi sono stati oltre 17 mila con un tasso del 7,8% e una diffusione della variante Omicron del 40%. La regione però al momento è in zona bianca. A differenza di un anno fa infatti i posti occupati nei reparti ordinari degli ospedali è di un quinto.