Covid, a Palermo il vaccino anche dal barbiere

"Cos'ha fatto oggi?" "Barba, capelli e terza dose". Al centro estetica New Men, nel cuore di Palermo, è un viavai di clienti abituali e occasionali che salgono di vaccinarsi dopo un taglio di capelli o prima di fare la barba. "15 minuti di attesa fatti così sono molto piacevoli a questo punto. Rendiamo normale una cosa che lo dev'essere, quindi lodevole iniziativa e poi così esco vaccinato e rasato". Decine le persone che si sono prenotate o che hanno deciso sul momento. "Diciamo che è stata una grande occasione in quanto l'ho presa al volo". Tra i clienti vaccinati dai medici delle squadre del commissario Covid di Palermo c'è anche un ormai ex convinto no vax, che però non vuole farsi riprendere. Ed è proprio dedicata ai diffidenti l'iniziativa, prima in Italia, ideata dal titolare del salone Nunzio Reina. "Io ho avuto il Covid, il mio genero è andato in terapia intensiva, con queste cose non ci si scherza. Per favore vacciniamoci tutti perché più siamo meno rischiamo". La vaccinazione di prossimità sembra funzionare, a Palermo gli immunizzati con due dosi sono poco meno del 90%. "Piazze, mercati, spiagge, ristoranti, tribunali, adesso anche un salone di bellezza" "Sì, io vengo adesso dal centro Astalli dove abbiamo fatto una comunità di migranti e anche lì straordinariamente abbiamo fatto molte prime dosi. Per noi significa un valore doppio, anche triplo. Il vaccino della prima dose è un vaccino di gente che è riuscita a convincersi dell'importanza del vaccino, se per convincerli bisogna andare a domicilio, bisogna venire in un ambiente dove si sentono bene, nel loro habitat, noi lo facciamo e lo continueremo a fare sempre".