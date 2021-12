Covid, a Roma corsa al tampone rapido per pranzo di Natale

"Come mai ha deciso di fare il tampone oggi?"," Perché in modo tale che mi posso riunire con la mia famiglia senza grossi problemi." Il picco di richieste di tamponi rapidi registrato in occasione delle festività ha mandato in tilt le farmacie di Roma. Costrette a organizzare doppi turni per assicurare il servizio. "E' un momento contingente legato al Natale i farmacisti sono passati dai trecentomila tamponi al giorno a quasi un milione cerchiamo di essere sempre dalla parte dei cittadini." In questo parcheggio di una farmacia di Roma la gente è in fila, nonostante la pioggia, per sottoporsi al tampone rapido; non tanto per la comparsa di sintomi riconducibili al covid-19, ma per avere la certezza di non essere positivi, rischiando di infettare familiari, parenti o amici. "Ma lei accusa qualche sintomo?" ,"No sono vaccinata con la terza dose è una questione di civiltà visto che ci riuniamo stasera è giusto che tutti facciano il tampone." "Vado dai miei genitori che sono persone anziane, e quindi voglio essere sicuro anche se sono vaccinato con la terza dose." Polemico l'ordine dei medici che ha definito la situazione insostenibile. "Un picco di richieste che si registra ormai da circa una settimana, per chi ha la necessità di avere il Green pass per motivi di viaggio o di lavoro, perché ha deciso di pensarci prima del Cenone con i parenti la domanda di tamponi è diventata insostenibile per sistema sanitario regionale." Ad alimentare la corsa ai tamponi rapidi l'aumento dei casi in tutta la regione anche se l'assessore alla Sanità Alessia D'Amato ribadisce "Abbiamo un quadro diverso, soprattutto nelle aree mediche nelle terapie intensive e nel numero dei decessi rispetto ad un anno fa i vaccini sono importanti e va proseguita velocemente la campagna di vaccinazione".