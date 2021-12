Covid, a Sky TG24 la prima vaccinata al Sant'Andrea

Il centro vaccinale dell'ospedale Sant'Andrea di Roma è già pieno di pazienti alle 9 del mattino. La maggior parte sono richiami, le terze dosi necessarie per il super green pass, qui sono 2031 i junior, ragazzi dai 12 anni in su che hanno ricevuto la prima di dose e da stanotte sarà possibile effettuare le prenotazioni delle dosi booster anche per i sedicenni e diciassettenni nonchè per i ragazzi fragili dai 12 ai 15 anni. E per consentire anche a chi non ho avuto ancora la possibilità di prenotare richiamo il primo e il 6 gennaio, il pomeriggio, sono stati organizzati due open day. Un anno fa, le prime vaccinazioni i primi sono stati proprio i medici di tutti gli ospedali romani, la prima al Sant'Andrea è stata il direttore del reparto di terapia intensiva. "Il vaccino é stato veramente un momento molto bello, devo dire infatti mi ricordo un anno fa esattamente che io ho avuto questa fortuna, di essere fra i primi ad iniziare. C 'è ancora uno zoccolo duro, di persone che non credono in questa terapia, che è una terapia invece, l'unica terapia efficace in questa situazione e quindi purtroppo è venuto novembre, dicembre fa freddo e quindi, poi le varianti e tutto quello che volete ma di fatto ci sono un sacco di persone giovani anche direi giovanissime che arrivano al pronto soccorso in una situazione terrificante; purtroppo i vaccinati in pronto soccorso ce ne sono una marea, le persone che si vaccinano posso avere un infezione, possono essere portatori però non vanno incontro a malattia grave, non vanno incontro alla morte." Dopo 12 mesi sono 108 milioni le dosi di vaccino somministrate, quasi 48 milioni gli Italiani che hanno ricevuto almeno la prima; nel Lazio il 95% degli adulti ha ricevuto la doppia dose, il 90% degli over 12 ha ricevuto la prima.