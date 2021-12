Covid, a Torino primo hub vaccinale per i bambini

Fuori un intero parco giochi, con scivoli e altalene, dentro peluche e pareti colorate. Ecco il primo hub vaccinale di Torino dedicato ai bambini. In pochi giorni dei 245 mila bimbi piemontesi nella fascia 5-11 anni, già in 9 mila hanno aderito alla vaccinazione. I primi ad offrire il braccino sono simbolicamente i figli di 6, 8 e 9 anni del professor Giovanni Di Perri, primario di malattie infettive dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino. "Io gli voglio dire grazie da papà e dare un messaggio a tutti. Quando uno è papà, quando una mamma e quando fa qualcosa ai propri figli se non avesse la certezza assoluta che sta facendo del bene ai propri figli non lo farebbe. E questo è il messaggio che noi vogliamo lanciare oggi, prima regione in Italia, dal Piemonte". Una certezza che Di Perri spiega così: "È un vaccino dell'era moderna, un vaccino molto più leggero. Dentro c'è un po' di zucchero, di saccarosio, di colesterolo, il sale da cucina, l'unica proteina è il polietilenglicole, che già contenuta in tanti altri farmaci, per cui direi da questo punto di vista ci sono tutte le premesse perché le cose vadano nella direzione giusta. Ricordiamoci poi che abbiamo vaccinato miliardi di persone con questo vaccino. Voi dite i bambini pochi ma i bambini sono piccoli adulti, non è che è la vaccinazione di una nuova specie vivente. Poi il bambino sarà colui che nell'immediato futuro avrà meno bisogno di richiami, di terze o quarte dosi, rispetto agli altri e rappresenterà un settore, non dico impermeabile, ma molto meno vulnerabile alla circolazione del virus. Siccome è un settore molto mobile, i trasporti, la scuola, la congregazione, lo sport, le piscine, le palestre, eccetera, è, secondo me, un segmento molto importante da proteggere e sarà più facile proteggerlo perché la vaccinazione in loro è molto più efficace rispetto a quello che succede negli adulti, in particolare negli anziani".