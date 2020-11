Covid, al via in Alto Adige il primo screening di massa

Un censimento che scommette tutto sulla responsabilità individuale, il primo in Italia. Alto Adige zona rossa, un virus che da settimane è esploso e mette a dura prova le strutture ospedaliere e le terapie intensive di una provincia che, grazie alla sua autonomia, ha anticipato le misure restrittive dell'ultimo Dpcm. Lo screening di massa punta a testare circa 350 mila altoatesini, altoatesini, attraverso un test rapido, il cui risultato sarà comunicato via SMS in un'ora, con un obiettivo preciso: poter introdurre delle misure che consentano di ridurre e appiattire la curva attuale dei contagi, che ormai giornalmente facciamo registrare. Circa 700 nuove infezioni. E di individuare, le persone che più possono costituire un rischio per la diffusione dell'infezione nel territorio e quindi poter calibrare meglio poi le azioni, anche a un livello locale di maggiore dettaglio. Rispetto alla partecipazione dei cittadini. Quali sono le vostre aspettative? Abbiamo visto in questi giorni di preparazione di questa campagna di screening, una grande partecipazione e siamo sicuri che questo verrà confermato in questi tre giorni, perché credo che tutti abbiano compreso veramente l'importanza di fare il possibile per ridurre questo rischio. Il costo dell'operazione è di 2,6 milioni 6 euro a test. A disposizione nelle 180 strutture, perlopiù palestre sparse su tutto il territorio. L'organizzazione coinvolge oltre 400 persone del personale sanitario, sostenuto dai volontari della Croce Rossa e dalla Protezione Civile, dettaglio che ha fatto discutere, e non poco, l'obbligatorietà del test per presentarsi al lavoro.