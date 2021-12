Covid, al via vaccini per bambini in Lombardia

I clown, i pannelli con i pupazzi, le mascotte e infine l'attestato di coraggio. Dalla registrazione, all'anamnesi, al vaccino, alla Fiera di Milano, riconvertita in hub, tutto è pensato per i bambini dai 5 agli 11 anni. Fino allo spazio cinema allestito per l'attesa a post puntura. "Aspettavo questo momento da tantissimo quindi è una giornata veramente speciale e i bambini sono stati bravi, super coraggiosi, vero? Io ne ho tre quindi siamo venuti tutti insieme. Finalmente possiamo goderci, insomma un pochino.. dopo la seconda dose ci godremo un pochino di normalità", "È una cosa molto importante. Anzi fiduciosi che in questo modo riusciamo a goderci il Natale e per loro è un futuro un po' più sicuro e tranquillo". Eccola la fiala Pfizer arancione per i bambini. Qui dalle 13,00 e fino a sera oltre 1.000 vaccini al giorno. Ma quali possono essere gli effetti collaterali? "Indolenzimento al braccio, un lieve rialzo febbrile, solo un mal testa: sono gli effetti collaterali più comuni anche nei bambini, che però regrediscono senza particolari problemi". Il contagio corre nella fascia pediatrica e aumenta l'incidenza ma il numero di varianti Omicron sequenziati in Lombardia resta contenuto: 10 in tutto, 9 a Milano e 1 a Brescia. "Oggi in Lombardia la categoria di età che si infetta di più sono i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Purtroppo sono quelli in questo momento che sono positivi più degli altri al Covid".