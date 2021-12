Covid, Andreoni: Lazio al top su cure con monoclonali

Siamo stati molto bravi nelle vaccinazioni, siamo stati direi bravissimi nella somministrazione degli anticorpi monoclonali, siamo la seconda regione in Italia per numerosità di anticorpi somministrati. Stiamo facendo un grandissimo sforzo perché ovviamente tutto questo si aggiunge alle attività che stavamo già facendo, la popolazione sta rispondendo molto bene, è un presidio fantastico che funziona benissimo, quindi riusciamo effettivamente a fermare la malattia se le somministriamo in tempi brevi.