Covid, Anelli: Green pass solo con test molecolare

Sui test antigenici rapidi, come dire, rimangono dei dubbi sulla reale efficacia. E comunque sono di 48 ore, qualcuno propone di ridurre a 24 ore. Noi chiederemmo che fossero sicuramente i tamponi molecolari ad essere utilizzati, perché sono quelli che sicuramente ci danno la certezza che non c'è il virus e quindi consentono anche alla gran parte della popolazione di poter, come dire, andare a teatro, andare al cinema o stare in un ristorante senza la preoccupazione che lì ci possa essere qualcuno che diffonda il virus.