Covid, appelli per aprire ospedali chiusi

La Calabria è ancora in attesa del suo commissario alla sanità, attende la nomina e fa fronte come può all'epidemia che mette sotto stress un tessuto sanitario già compromesso dai tagli degli ultimi 10 anni di gestione commissariale. Per questo si susseguono appelli per riaprire ospedali chiusi come quello di Chiaravalle e di Soriano. La petizione è nata praticamente nei giorni scorsi, visto che ci sono state diverse adesioni da parte di tanti cittadini che richiedevano questa nuova riapertura dell'ospedale di Chiaravalle per riqualificare e potenziarlo anche in centro Covid. Dico anche, perché all'interno della struttura, come si può ben vedere, esiste già la casa della salute che eroga diversi servizi e offre un punto di primo di primo intervento. Abbiamo sentito che c'è l'idea di aprire dei campi tenda per accogliere i malati Covid e abbiamo pensato che questa struttura che all'estero sembra ancora un po' vecchia, ma all'intero è bellissima, sembra fatta molto bene e sarebbe molto idonea ad ospitare malati Covid. Pochi posti letto, poche terapie intensive, quattromila sanitari in meno. Per l'emergenza Covid si è coinvolto anche Emergency e anche l'esercito che dovranno gestire e mettere su ospedali da campo. Per fortuna i contagi negli ultimi tre giorni scendono a 400. Lunedì sarà a Catanzaro il Ministro per gli affari regionali Boccia in occasione della conferenza Stato-Regioni.