Covid, Bertolaso: "Tutta Italia verso zona rossa"

A me sebra che tutt'Italia, tranne la Sardegna, si stia avvicinando a passi lunghi a questa situazione, è ovvio che la Lombardia, essendo la Regione cardine di questo Paese, avendo vissuto quello che ha vissuto nel corso dell'anno passato è più vulnerabile rispetto ad altre regioni. Ma, personalmente, voglio dire chiaramente non sono più preoccupato per la Lombardia rispetto ad altre regioni dove fra l'altro anche prestato la mia opera da volontario nel corso dei mesi passati, è fuori discussione che bisogna vaccinare. Questo è il punto.