Come ogni venerdì, ecco il monitoraggio Iss-ministero della Salute sulla situazione Covid. Secondo la bozza, l’Rt nazionale scende ancora e arriva a 0,68 (con un range 0,65-0,75). La settimana scorsa l’Rt nazionale era allo 0,72. In calo anche l'incidenza: il valore nazionale è arrivato a 32 casi ogni 100mila abitanti. La settimana scorsa l’incidenza era a 47 casi ogni 100mila abitanti. Tutte le regioni e le province autonome sono classificate a rischio basso. Tutte hanno Rt medio inferiore a 1: trasmissibilità compatibile con scenario di tipo uno. Nessuna regione supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in ospedale. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è sotto la soglia critica, al 12%. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende all’11%.