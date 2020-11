Covid, Brusaferro: curva in calo ma non allentare misure

La velocità di trasmissione sta rallentando come ci siamo detto, e questo l'Rt, per la prima volta vediamo anche l'incidenza del flettere leggermente nella nei suoi valori calcolati per 100000 abitanti in 14 giorni e questo ovviamente segnala un aspetto importante, sta avvenendo più o meno in tutto il Paese, sta avvenendo in maniera significativa, sta avvenendo grazie alle misure e agli impianti di monitoraggio che sono stati messi in atto. Questo però non vuol dire che dobbiamo assolutamente rallentare le misure, che dobbiamo rilassarci, perché il sovraccarico come avete visto è ancora alto in moltissime regioni.