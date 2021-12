Covid, cambiano i tempi della quarantena per i vaccinati

Il comitato tecnico-scientifico si riunirà per capire se ci sono le condizioni per ridurre i tempi della quarantena per questa variante: la variante Omicron che si è rivelata meno letale della variante Delta che l'ha preceduta ma estremamente più contagiosa. Qual è la situazione in questo momento? Se entriamo a contatto con una persona positiva è previsto una quarantena di 10 giorni per le persone che non si sono vaccinate, di una settimana invece per le persone che si sono vaccinate con due dosi. A cosa si sta pensando? Come potrebbero cambiare le cose? Si sta pensando a una quarantena ridotta, più compressa di 5 giorni; questa è l'ipotesi che viene avanzata, l'ipotesi sul tavolo per le persone che hanno già ricevuto la dose Booster ovvero la terza dose; non solo, c'è anche un'altra possibilità: su questo si è espresso il Sottosegretario Sileri ma con la terza dose di vaccino l'uscita dall'isolamento avverrebbe senza tampone contrariamente a quanto accade invece in questo momento. E andiamo a capire invece come funzionano le cose in altri paesi rispetto all'Italia. Recentemente è intervenuto sulla quarantena sulle modalità e sulle tempistiche della quarantena anche il governo degli Stati Uniti d'America prevedendo l'isolamento di 5 giorni per le persone che risultano positive, ma che non hanno sintomi, invece è previsto nessun isolamento per le persone che hanno avuto contatti con delle persone positive ma che hanno ricevuto la dose Booster, la terza dose di vaccino. Questa è la situazione negli Stati Uniti. Agli antipodi, se vogliamo, ci sono paesi come quello della Francia dove è prevista una quarantena di 17 giorni se si entra in contatto con un positivo. Anche questa è una norma su cui il governo francese probabilmente dovrà intervenire; ci saranno dei cambiamenti perché con le caratteristiche di questa nuova variante, la variante Omicron, che come ricordavamo è altamente contagiosa, 17 giorni sono difficilmente proponibili e rischiano di creare un corto circuito al sistema sociale ed economico di un paese.