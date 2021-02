Covid Campania, conferenza stampa di De Luca del 26 febbraio

Sarebbe bene avere competenze un po' più limitate per qualche soggetto. Poi, ovviamente, c'è il capitolo decisivo degli investimenti e il rilancio dell'economia. Le notizie che arrivano oggi dagli osservatori internazionali sono preoccupanti per l'Italia. Le previsioni di crescita per il 2021 sono state ridotte per l'Italia dal 5-6 al 3-4%. L'Italia alla fine del 2021 sarà ancora sotto il livello pre 19. Mentre Francia e Germania avranno 1,5-1% in più del prodotto interno lordo, che avevano nel 19. Le conseguenze economiche, questi sono i temi che vengono trattati dal presente De Luca, ma vi racconto che cosa ha detto poco fa. Prima dobbiamo completare la vaccinazione del personale scolastico, poi parleremo di riapertura, così ha detto De Luca. Per il personale scolastico abbiamo prenotazione il 25 febbraio per 114000 unità, ad oggi 28000 persone vaccinate. Di AstraZeneca 142000 dosi a febbraio, 146000 marzo. Possiamo completare la vaccinazione del personale scolastico per marzo.