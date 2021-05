Finite le scorte, a Napoli, per un giorno intero, sono stati chiusi 4 hub vaccinali su 5. Rinviate tutte le prime dosi e anche una parte di richiami. É rimasto aperto solo uno degli hub, quello della Mostra D'Oltremare, per circa 3 mila richiami di AstraZeneca. E si è andati avanti con le somministrazioni a domicilio che hanno subito diversi rallentamenti nel tempo. Sullo sfondo il pressing della Regione Campania sulla questione forniture. L'ente regionale chiede al Governo un riequilibrio più veloce rispetto alla prima fase, che ha visto arrivare, in proporzione, meno dosi in alcune regioni, in base all'età e al tipo di popolazione coinvolta. E ha protocollato una richiesta per ottenere vaccini in più per la fascia di popolazione più giovane. Ma emergono anche alcune novità. Il componente dell'unità di crisi, costituita per l'emergenza Covid, Ugo Trama, annuncia a Sky Tg24, che a inizio giugno potranno prenotarsi per il vaccino anche i trentenni. E c'è l'intenzione di vaccinare gli studenti che dovranno sostenere l'esame di maturità in presenza. "Per la prima settimana di giugno poi si può prevedere anche per noi l'apertura, che abbastanza contestuale, cioè apertura e somministrazione vaccino, legato a delle dosi che ci hanno comunicato di aumento di quantità di dosi di vaccino e quindi questo ci permette di poter programmare anche questa fascia di popolazione. Insieme ai, diciamo, gli over 30, si sta pensando anche di vaccinare i diplomandi, cioè coloro che quest'anno fanno la maturità e che in Campania sono circa 70 mila, parliamo di ragazzi di 17 anni e 18 anni, massimo 19 e questo potrebbe essere un ulteriore contributo alla campagna vaccinale verso una popolazione che farà l'esame In presenza e poi si potrà anche muovere un po' più liberamente, dopo il raggiungimento dell'esito degli esami".