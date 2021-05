Secondo gli scienziati, i cani da fiuto potrebbero contribuire agli sforzi per prevenire la diffusione del Covid-19 mentre in molti Paesi si cerca di tornare alla normalità con una graduale apertura. Alcuni cani sono stati infatti addestrati per riconoscere l'odore caratteristico prodotto dalle persone che hanno contratto il virus, ma non rilevabile dal naso umano, rileva una ricerca.