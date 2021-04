Covid, Catena: anche vaccinati usino la mascherina

Anche coloro che sono vaccinati, anche coloro che hanno un immunità naturale perché sono guariti, non devono in alcun modo abbassare la guardia. Cioè, io penso che la mascherina, tendenzialmente un FFP2, che è quella più protettiva, vada sempre e comunque indossata. Le situazioni più pericolose non sono tanto quelle di andare a mangiare una pizza all'aperto, le situazioni più pericolose sono quelle al chiuso, cioè sono quelle in cui magari un gruppo di amici si incontrano, abbassano la mascherina stabilmente, ed è proprio in queste condizioni che è più pericoloso, è più rischiosa la diffusione.