Covid, si dimmette cda società prenotazioni lombardia Aria

È stata l'unità di crisi a decidere di partire da subito con la vaccinazione il 18 febbraio, anziché il primo marzo, come inizialmente previsto. Così risponde alle critiche sui tanti disservizi nella regione Lombardia, Lorenzo Gubian, in veste da poco anche di amministratore unico di aria, la società che gestisce le prenotazioni dei vaccini della Lombardia. I tempi erano stretti, continua il direttore generale della società, il portale delle poste era incompleto, così si è deciso di iniziare con quello regionale valutando i rischi, il manager ha anche spiegato che con questa complessità del sistema l'errore 0 è impossibile. Errori materiali che in un sistema complesso come Regione Lombardia dobbiamo lavorare perché non succeda più e per migliorare e su questo non ci piove, ma possono capitare, questi sono stati i motivi che hanno portato ovviamente a questi problemi qui. In mattinata, come richiesto dal governatore Attilio Fontana, si sono dimessi tutti membri di Aria Spa, continuando a rispondere alle domande sul sistema delle prenotazioni andate in tilt, Gubian ha spiegato in Consiglio regionale che si voleva evitare un click day e così è stato deciso di mettere in campo una procedura a inviti, non era noto il numero dei centri vaccinali attivi, chiarisce, e quindi raccogliere e configurare le agende di un sistema così complesso ha portato anche ad errori materiali. Alla domanda sui disguidi che si sono verificati per molti over 80 che sono stati inviati a vaccinarsi molto lontano da casa, la risposta è stata che si è verificato anche il problema dei cap inseriti che si sono rivelati vecchi e dismessi, qualche volta però anche le ASST hanno indicato date di attivazioni sbagliate.