Covid, cosa si può fare in zona gialla

L'Italia passa quasi tutta in zona gialla, tranne Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia, provincia autonoma di Bolzano che restano in zona arancione, ma cosa si può fare? È consentito muoversi liberamente tra i comuni, ma rimane vietato fino al 15 febbraio spostarsi da una Regione all'altra. Si può però andare nelle seconde case, anche fuori regione. Resta il divieto di spostamenti dalle 22 alle 5, si può uscire solo per comprovate esigenze. L'autocertificazione è necessaria dopo le 22. Ci si può spostare verso un'altra abitazione privata Se nella stessa regione, tra le 5 e 22 e solo una volta al giorno. È consentito ad un massimo di due persone con minori sotto i 14 anni. I conviventi che si trovano in altre città possono ricongiungersi se il luogo scelto coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio, l'abitazione e cambia qualcosa anche per bar e ristoranti. È possibile consumare cibi e bevande all'interno dalle 5 alle 18, dopo è vietato l'asporto dai locali senza cucina. Anche i ristoranti restano aperti fino alle 18, è permessa la consegna a domicilio e fino alle 22 è possibile comprare cibo da asporto. Aperti solo nei giorni feriali i centri commerciali, di sabato e nei festivi restano aperte al loro interno farmacie, tabaccherie, edicole e alimentari. È possibile visitare musei e mostre, dal lunedì al venerdì, ma non nei festivi e comunque sempre con ingressi contingentati. Restano sospese le attività per palestre, piscine e centri benessere, centri termali, tranne per i casi nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche. Consentiti gli allenamenti agli atleti professionisti e non professionisti che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale.