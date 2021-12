Covid, Costa obbligo vaccinale non in agenda governo

Io sono favorevole all'obbligo vaccinale, però guai a pensare che basterebbe l'introduzione dell'obbligo vaccinale per risolvere il problema, perché ci potrebbero essere, il giorno dopo, un milione di cittadini che decidono di non rispettare una norma dello stato e allora si aprirebbero altri problemi da affrontare e da gestire. Quindi io sono favorevole all'obbligo e non ho nessuna difficoltà nell'ammetterlo e credo che sia semplicistico pensare che basta introdurre l'obbligo per risolvere il problema, si aprirebbero altri problemi di applicazione, di rispetto delle regole, di cosa fare nel caso in cui un cittadino non rispetta la regola e la norma dell'obbligo vaccinale, quindi si aprirebbero altri fronti ed è per questo che il Governo ha scelto la gradualità, sia per quanto riguarda l'obbligo, sia per quanto riguarda l'estensione del super Green pass che può essere assimilato a un obbligo, ma di fatto uno può decidere di non vaccinarsi e rinuncia al proprio lavoro, alle proprie attività, ma non è in previsione e non c'è un obbligo. Ripeto sull'obbligo sono favorevole, ma guai se facessimo passare il messaggio che basterebbe introdurre l'obbligo per risolvere il problema, perché potrebbero esserci ancora cittadini che decidono liberamente di non rispettare una regola e allora bisognerebbe porre in atto tutta una serie di iniziative per come affrontare chi decide di non rispettare un eventuale obbligo.