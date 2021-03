Covid, Crisanti: test antigenici inutili per alcune varianti

ci sono alcune varianti che rendono i test antigenici totalmente inutili perché sono come invisibili, cioè, per la semplice ragione che il virus e mutato e gli anticorpi che vengono utilizzati per agganciare la proteina virale di fatto non la trovano perché ne trovano un'altra, fondamentalmente, ecco questo,e più si usano i testi antigenici in maniera sbagliata e più si facilita la diffusione di queste varianti perché applichiamo una pressione selettiva,guardi,è come se a un certo punto sto in un lago,getto una rete che pesca tutti i pesci tranne quelli rossi dopo un po' di volte che ho gettato la rete, trovo solo pesci rossi.