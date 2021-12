Covid, da oggi anche Veneto in zona gialla

"Questi livelli è assolutamente no perché non li abbiamo mai raggiunti nemmeno nel picco della terza, seconda terza ondata. Quindi è stato un po' una sorpresa per tutti". Tra le aree più colpite dalla quarta ondata il Veneto, ufficialmente in zona gialla da lunedì 20 Dicembre. In particolare per la provincia di Treviso, quella appena trascorsa è stata una settimana davvero nera. Con la seconda incidenza settimanale più alta registrata in Italia, 740 casi ogni 100 mila abitanti. Una situazione comunque non paragonabile a quella del 2020, perché a fronte del numero di nuovi contagi giornalieri inaspettato. I decessi, e i ricoveri ospedalieri, sono inferiori di due terzi rispetto a quelli di un anno fa. Grazie all'efficacia della campagna vaccinale. I parametri però, parlano chiaro, i ricoveri di pazienti covid negli ospedali regionali, hanno superato le soglie di criticità del 15% in area medica, e del 10% nelle terapie intensive. Con il downgrade da zona gialla, in Veneto torna obbligatorio l'utilizzo delle mascherine all'aperto. E con l'ordinanza firmata venerdì scorso, il governatore Zaia, tra le altre cose, ha inoltre disposto il tampone per il personale sanitario, ogni quattro giorni anziché ogni dieci. "Come pronto soccorso, siamo d'accordo, questo comunque perché garantisce alla popolazione all'utenza che accede al PS, ai familiari che li accompagnano, una maggior garanzia e anche comunque tra di noi come colleghi". Nei pronto soccorso della Regione, la pressione aumenta di giorno in giorno. Garantire la sicurezza del personale sanitario è una priorità assoluta. "Se i nostri operatori, se noi ci ammaliamo, chi è che va a curare le persone poi che possono essere covid positivi, ma avere anche qualsiasi altro tipo di patologia". Il Governatore ha poi dato delle raccomandazioni, Il buon senso anche durante le feste. Tampone consigliato ai cittadini, prima di cenoni e pranzi di Natale, con familiari e amici.