Covid, De Luca: salvata stagione turistica

Abbiamo immunizzato tutte le nostre isole, stiamo completando l'immunizzazione delle aree nella regione, di maggiore presenza turistica soprattutto internazionale, costiera sorrentina, amalfitana, cilentana, così come abbiamo deciso di fare tre mesi fa, far camminare insieme l'operazione di tutela sanitaria ma rilanciare l'economia turistica sapendo che se si saltava il mese di maggio, saltava un'intera stagione. L'operazione mi pare che abbia dato risultati importanti. Abbiamo registrato una ripresa formidabile di prenotazioni e di presenze turistiche straniere. Siamo veramente molto contenti. Abbiamo mandato stanotte la richiesta formale di mandare più vaccini in Campania. Oggi che si apre la campagna di vaccinazione anche per la fascia di età 16-40 anni la regione Campania, essendo una regione più giovane, chiede di avere più vaccini per questa parte della campagna di vaccinazione".