"E l'EMA in questo momento, meglio ancora il Comitato Scientifico, quindi CHMP, proprio recentemente ha approvato l'utilizzo dei vaccini di Pfizer/BioNTech, che si chiama Comirnaty, per gli adolescenti dai 12 ai 15 anni d'età. Ora questo vaccino, come probabilmente sapete, il vaccino era appunto, già stato autorizzato per persone di altre età, ad esempio per gli ultra 16enni. Per cui, in questo momento ... raccolto dei dati, che ci dimostra che il vaccino è sicuro, anche in questo altro gruppo di età, quindi da 12 a 15 anni. Saremo più o meno sulle stesse linee guida, rispetto a diverse altre persone, di qualche anno in più, per cui di nuovo, due sono le dosi richieste, dovranno essere somministrate, con l'intervallo di almeno tre settimane.