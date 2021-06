Covid, appello di Figliuolo alle Regioni e ai genitori VIDEO

Il commissario straordinario all’emergenza Covid Figliuolo ha rivolto un appello alle Regioni. “Ho firmato una lettera per tutte le Regioni”, ha dichiarato, “per dire di trovare delle soluzioni di massima flessibilità per le prenotazioni, penso alle classi più giovani che si sposteranno in estate”. “In fase di prenotazione dovrà essere possibile trovare la data migliore per il richiamo”. Figliuolo invita i genitori dei ragazzi ad aver fiducia nella scienza: “la vaccinazione della fascia 12-15 è importante e, anche se non obbligatoria, è raccomandata. Servirà molto all’apertura delle scuole. Bisogna mettere in sicurezza i ragazzi, ma anche i giovanissimi, maturandi, 18enni e 25enni. Dobbiamo bloccare le varianti per far sì che a ottobre rimaniamo in sicurezza”. Il commissario per l’emergenza Covid ha anche commentato la campagna di vaccinazione: “un bel lavoro è stato fatto ma dobbiamo ancora salire nelle percentuali”.