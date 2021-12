Covid, forte richiesta di tamponi in farmacia. VIDEO

In questo momento la richiesta di tamponi antigenici da effettuare in farmacia è molto elevata; non riusciamo a soddisfarla completamente, vorremmo poterlo fare. Noi siamo organizzati attraverso un sistema di prenotazione on-line e quindi al momento non abbiamo una criticità a livello di code e di attese al di fuori della farmacia perché possiamo effettuare solo un quantitativo, una quantità di tamponi limitata; ne facciamo circa 70 al giorno. Le mascherine FFP2 attualmente sono disponibili in farmacia da noi senza alcun tipo di problema e per quanto riguarda i prezzi attualmente non sono stati calmierati; ma noi cerchiamo di mantenere il prezzo più equo possibile.