Covid, Gallera a Sky: Aria non all'altezza della situazione

Aria Spa era nata come un partner strategico anche della sanità perché riuniva coloro che facevano gli acquisti, coloro che gestivano l'informatica, che poi realizzavano o curavano la direzione lavori dei grandi interventi pubblici, quindi degli ospedali e purtroppo si è dimostrato non essere un partner strategico all'altezza delle aspettative di quello che dovevamo fare, soprattutto in una pandemia. Sul tema degli acquisti dei vaccini antinfluenzali sono state il buco nero. C'erano molti dubbi nel creare una società così ampia, con così tante competenze. Ma appunto, l'Assessore al bilancio, che ha la competenza sulle partecipate l'ha voluto realizzare quindi evidentemente c'è una scelta strategica. I risultati sono quelli che noi vediamo.