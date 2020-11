Covid, Guerini: non regole, ma responsabilità a Natale

Credo che i paesi stiano vivendo veramente con grande responsabilità, con grande dignità questo passaggio molto difficile che non riguarda solo l'Italia, ma riguarda purtroppo tutto il mondo, è una battaglia complicata perché è una battaglia con un nemico che non si conosceva, però è una battaglia che stiamo conducendo, io credo che grazie alla forza di volontà e alla responsabilità degli italiani, non c'è bisogno di regole che devono essere date alle persone per come vivere il Natale, sanno farlo da sole perché penso che tutti noi siamo responsabili, tutti noi siamo seri e tutti noi siamo consapevoli che questo nemico lo si affronta anche attraverso i nostri comportamenti individuali.