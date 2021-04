Covid, i numeri della pandemia: bollettino del 29 aprile

Si, oggi o massimo domani, ma potrebbe già essere oggi, è proprio un giorno di svolta per la campagna vaccinale, per i numeri della stessa, cioè con oggi entriamo sostanzialmente nel ritmo del mese di maggio già, per le consegne che ci sono state e quindi si può arrivare effettivamente a 500 mila vaccini al giorno. Vediamo perché, innanzitutto vediamo quanto stanno facendo adesso, il cartello è il 12, con le dosi somministrate negli ultimi giorni, con gli aggiornamenti del ministero. Eccolo qua, ieri abbiamo fatto 385 mila vaccini, oggi non guardatelo il cartello perché salirà, però vedete la media dei giorni scorsi, a ridosso di 400 mila senza superarli mai. Allora perché siamo così sicuri che invece si può andare verso 500 mila a breve, quindi se non è oggi sarà domani. Il primo cartello è il 55, che ci ricorda che ci sono in frigorifero 3 milioni e mezzo di dosi, anche perché moltissime sono arrivate, ah no, questa è la media dell'ultimo mese, 305 mila che confermano appunto che siamo lontani, se guardiamo il mese di aprile. Guardiamo il cartello 56, che ci dice che nel frigorifero appunto, ci sono tre milioni e mezzo di dosi, già lì pronte per essere utilizzate. Altri 2 milioni sono appena arrivati e a maggio il ritmo di consegne terrà questo passo. Guardiamo il cartello 35, quindi tra quelle che abbiamo in frigorifero e che sono con i 2 milioni che in più devono arrivare e a maggio il fatto che ne dovevano arrivare 15 milioni, quindi appunto mezzo milione al giorno in media è assolutamente plausibile, anzi molto probabile, quasi certo, che quel mezzo milione di vaccini al giorno, verrà fatto e si comincerà appunto se non è oggi, sarà domani. Quindi cambio di passo determinato dall'arrivo appunto di più dosi rispetto a quelle del mese di aprile e questo, tra l'altro, ci metterà sostanzialmente in media con paesi che fino adesso ci siamo sognati di poter emulare. Cartello 57, perché 500 mila vaccini al giorno sono quelli che fa il Regno Unito, gli fa da tre mesi però il livello è quello lì e quindi noi possiamo metterci al passo con un paese che ha un pò più di abitanti di noi, quindi naturalmente nel confronto ci vuole anche questo, quindi in proporzione ne faremo di più noi, se arriviamo a 500 mila, però ecco, adesso con qualche mese di ritardo, anche noi ci adeguiamo a ritmi che appunto sembravano un miraggio nei primissimi mesi della campagna vaccinale.