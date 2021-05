Covid, i numeri della pandemia del 30 maggio: il bollettino

Andiamo subito al bollettino quotidiano del Ministero della Salute che possiamo guardare e visualizzare grazie all'aiuto delle nostre grafiche, dei nostri cartelli che abbiamo pronti, cominciamo dal primo che come al solito ci dà il numero relativo ai nuovi tamponi positivi giornalieri, abbiamo ottime notizie, mi spingo a dire, perché insomma abbiamo un calo ulteriore della curva dei contagi della curva epidemiologica perché siamo scesi sotto i 3000 nuovi contagi siamo a 2949 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore qui nel nostro paese, quindi scendiamo ancora rispetto al bollettino precedente a fronte è vero di 164.495 tamponi effettuati quindi è vero anche che sono scesi di oltre 100.000 anche i tamponi effettuati, ricordo ancora una volta che nel bollettino, ci fermiamo un attimo, vengono conteggiati sia i molecolari che i tamponi rapidi antigenici, qui siamo al terzo cartello che ci dà contezza della percentuale fra positivi e tamponi fatti che risale leggermente, siamo infatti come vediamo ad un tasso di positività che è pari al 1,8%. Andiamo alla buona notizia che è quella relativa ai nuovi decessi giornalieri quelli delle ultime 24 ore e allora guardate qua, il numero è di 44 morti da Covid-19 e siamo innanzitutto sotto le 50 vittime ma un numero così non si vedeva dallo scorso autunno e per l'esattezza dallo scorso ottobre, 14 ottobre, il prossimo cartello che vi facciamo vedere riguarda i ricoverati in terapia intensiva, eccolo qui scendono ancora il saldo ci dà il numero di meno 34, siamo ad un totale di 1061 ricoverati nei reparti di terapia intensiva dei nostri ospedali, possiamo continuare nel prossimo cartello a vedere l'andamento proprio con le colonnine che vedremo tra pochissimo verdi e vediamo ancora una volta insomma la discesa meno 34, il prossimo grafico e cartello che vi mostriamo ci dà gli ingressi del giorno in terapia intensiva che scendono ancora, sono 27, eccoli qui gli ingressi giornalieri in terapia intensiva, l'ultimo l'ultimo numero che vi diamo sono i ricoverati con sintomi, quindi reparti ordinari dei nostri ospedali il numero è di meno 209.