Covid, i presidi chiedono intervento esercito contro Dad

Presidi, genitori e alunni per tutto il mondo della scuola la priorità è evitare la dad. Il meccanismo di didattica a distanza soprattutto tra i più piccoli ha mostrato di essere ancora acerbo per un percorso formativo adeguato ma stando ai dati dell'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità sui contagi, quasi il 30% si registra tra gli under 20. Il report mostra come il 51% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nella fascia d'età tra i 6 e gli 11 anni e il 33 nella fascia dai 12 ai 19 anni e solo l'11 e il 5 sono stati diagnosticati rispettivamente tra i 3 e 5 anni e sotto i 3. E se nella classifica sanitaria restano rari i casi di complicazioni mediche i contagi portano ad un aumento progressivo della didattica a distanza. Sono oltre 10.000 le classi dell'ultima settimana che hanno dovuto attivare la didattica a distanza. Mentre si attende l'avvio della campagna vaccinale il prossimo 16 dicembre per il vaccino under 12, il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli, per contenere la dad, chiede l'intervento dell'Esercito e del generale Figliuolo per risolvere due questioni fondamentali. La prima è garantire un test tempestivo e in secondo luogo, in caso di contagio, far partire all'istante il tracciamento che permette l'individuazione dei contagi del positivo. Secondo Giannelli la risposta vaccinale del personale scolastico è stata più che adeguata con il 95% del personale vaccinato. Quello che non sta funzionando, sostiene, è il raccordo con le ASL che in molti territori non hanno neppure definito le indicazioni sanitarie previste dal protocollo come ad esempio l'isolamento fiduciario.