Covid, il bollettino del 25 dicembre

Direi, di andare subito a vedere i dati del bollettino quotidiano, che sono arrivati non da molto, che purtroppo sono in crescita ulteriore, continua anche molto rapida. Li vediamo, partendo dal primo cartello, che come sempre è quello che ci dà i nuovi casi di contagio 54.762. Siamo, in ulteriore crescita rispetto a ieri che eravamo sui 50 mila, ma come vediamo, sono tantissimi i tamponi che sono stati processati, ancor più di ieri infatti un numero record 969.752. Naturalmente la maggioranza, la stragrande maggioranza sono i tamponi antigenici, quelli rapidi, che hanno raggiunto mi pare una cifra di quasi 700mila. E vediamo dal colore della colonnina, e in virtù di questo la percentuale tra positivi e tamponi fatti, quindi il tasso di positività, si attesta ed è in ulteriore salita al 5,6%. Andiamo al cartello successivo, che ci dà invece il numero dei decessi, che è nelle ultime 24 ore pari a 144, ma purtroppo come vediamo dalle colonnine anche qui siamo in forte salita, siamo quasi sempre più o meno ormai, negli ultimi giorni sopra i 100 decessi da covid-19. Andiamo a vedere la pressione ospedaliera, e qui andiamo sul saldo dei ricoverati in terapia intensiva, che ci dà ancora un più 33 sempre col segno più, per un totale di 1071 ricoverati nei reparti di terapia intensiva dei nostri ospedali. Andiamo agli ingressi del giorno, in terapia intensiva e anche qui, guardate le colonnine siamo 106 ingressi quotidiani in terapia intensiva. Dunque, insomma la pressione si fa sentire. I ricoverati con sintomi, quindi nei reparti ordinari più 80, qui siamo scesi, ma comunque, insomma purtroppo la situazione è chiara questo è l'ultimo, è l'ultimo cartello che vediamo.