Covid Imola, centro vaccinale in chiesa sconsacrata

Sotto la cupola della vecchia Chiesa dell'osservanza, l'immunità al virus dispensata dagli infermieri. Dentro il manicomio regionale, chiuso da un quarto di secolo; era luogo di culto. Spazi sottratti al passato per scrivere pagine di futuro, in un territorio travolto dalla seconda ondata di contagi. Oggi l'Auditorium è diventato il più importante dei 4 centri vaccinali di Imola. Organizzato su due linee di vaccinazioni: Pfizer e AstraZeneca. In questi giorni abbiamo dovuto rimodulare l'azienda delle vaccinazioni, a fronte comunque dello stop di AstraZeneca e attualmente abbiamo aperto una seconda lista, sfruttando le dosi di Pfizer che avevamo in riserva e le abbiamo destinate alle persone super fragili. Luigi, 85 anni, ci mostra la spilla con la primula. Ha completato il ciclo della vaccinazione. Mentre Rossano, 77 anni, a causa della sospensione di Astra Zeneca, dovrà attendere ancora qualche giorno. Dovevo fare il vaccino e mi è arrivato il messaggio che dice di sospendere. Qui somministriamo 300 dosi di vaccino al giorno; potremmo arrivare a farne il triplo se ci fossero le scorte sufficienti. Racconta il direttore dell'Azienda sanitaria e su AstraZeneca, se ci sarà un pronunciamento positivo per l'utilizzo del vaccino, confidiamo di recuperare le dosi in 4-5 giorni. Preferisce fare la puntura nel braccio destro o sinistro? A sinistra. L'accoglienza è affidata a volontari della Croce Rossa. La pandemia ha reso contagiosa la solidarietà. Quest'anno dovevamo fare un solo corso di formazione per volontari Croce rossa: ne facciamo tre. Ho 90 persone che due sere a settimana seguono i corsi online per diventare volontario di Croce rossa di Imola.