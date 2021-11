Covid, in Friuli Venezia Giulia dati da zona gialla

Trieste sta inesorabilmente scivolando verso il giallo. I dati delle ultime ore, la spingono verso un irrigidimento delle misure anti-Covid. "La situazione è abbastanza chiara, la tendenza, la crescita della circolazione del virus aumenta. Naturalmente assistiamo ad un rapporto tra contagio e domanda ospedaliera molto diversa da quella che abbiamo visto l'anno scorso, questa cosa si chiama vaccino, ma è evidente che ormai i livelli delle soglie per il passaggio in zona gialla, credo che sono superate, quindi dalla prossima settimana noi entreremo in zona gialla". Quasi la totalità dei decessi in Regione Friuli Venezia Giulia a causa del virus, si è verificata a Trieste e sempre qui, si è registrato il picco di positivi, oltre 1.500. Una crisi causata da un combinato disposto di tre elementi: una risposta debole della popolazione alla campagna vaccinale, gli assembramenti delle manifestazioni No Green Pass e No Vax al Molo 4 del Porto di Trieste e infine ma non da ultimo, l'osmosi della città e della regione più in generale, con la Slovenia e i Paesi dell'Est, dove il virus non trova sbarramento in efficaci campagne vaccinali. "La Slovenia ha vissuto prima di noi grandi problemi anche di piazza, rispetto al tema del Covid. A oggi, non ci si muove in Slovenia senza Green Pass, è chiaro che è un confine di per sé permeabile, anche rispetto a persone magari che non sono in regola, non credo c'entri nulla il tema delle migrazioni, dobbiamo essere molto, molto chiari su questo, si può fare di più per controllare che chi entra, chi esce, chi si muove, chi viene a lavorare, anche in maniera giornaliera transfrontaliera, sia maggiormente verificato, ma questo dovrebbe fare la politica invece di gridare al lupo, al lupo". L'analisi dei dati spinge la task force della Regione, ad anticipare la campagna vaccinale per la terza dose già all'inizio della prossima settimana.