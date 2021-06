Covid, in Sicilia agli under 60 richiamo con vaccino diverso

"Come da indicazioni ricevute dal CTS noi ci siamo immediatamente adeguati, tutti coloro i quali hanno meno di 60 anni non fanno la seconda dose di AstraZeneca ma saranno switchati verso un vaccino a mRNA" É il primo fine settimana in cui il richiamo viene somministrato con un vaccino diverso. "Lo sto facendo con la massima serenità più che altro perché essendo un operatore della struttura vaccinale dell'hub fiera ho avuto una tranquillità, diciamo, trasmessa dai colleghi medici che mi hanno portato effettivamente ad avere un percorso molto sereno" Qualcuno, come la cinquantenne Tiziana, è preoccupato. "Non ero contenta quando sono entrata non so contenta quando sono uscita, però insomma avrei preferito senza dubbio fare la seconda dose AstraZeneca, sì, assolutamente sì" È una situazione del tutto nuova e i medici con pazienza spiegano e informano tutti. "Non faremmo qualcosa che pensiamo vada contro la loro salute per cui in questo momento lo switch è quello che ci consiglia il Comitato Tecnico Scientifico, studi di alta qualità scientifici ancora non ne abbiamo visti però ci sono delle testimonianze importanti che sono quelle che provengono dall'Inghilterra o dalla Francia dove effettivamente la risposta anticorpale è buona dopo il cambio di vaccino." Intanto in questo fine settimana per la prima volta dall'avvio dei tamponi nel drive-in in fiera, lo scorso ottobre, si è registrato un piccolo record che fa ben sperare. "É successa una cosa che non era mai successa in otto mesi di attività, cioè su 650 tamponi processati non abbiamo trovato neanche un positivo. Speriamo che questo trend continui, dobbiamo, ovviamente, essere tutti bravissimi." "Ha visto le immagini della spiaggia di Mondello super affollata?" "Un po' mi preoccupano. Noi siamo nelle condizioni di poter immaginare di riprenderci la nostra vita, non siamo nelle condizioni di poterlo fare al 100% quindi che non si mantengano alcuni atteggiamenti prudenziali mi preoccupa molto".