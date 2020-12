Covid in Veneto, individuati tre casi di variante inglese

Stiamo avendo a che fare con tipi di virus completamente diversi. Quello che vedete in beige, è il famoso virus che c'è in Veneto, in Italia e anche in altri paesi europei, da noi sembra essere molto frequente, ha una mutazione che lo rende più contagioso. Peraltro, in Veneto abbiamo anche trovato delle altre altre varianti, ad oggi i singoli casi, quindi, ovviamente dovremo approfondire gli studi, dicevo, singole varianti caratterizzate da elevata contagiosità che quindi potrebbero spiegare l'elevata diffusione, l'elevato numeri di casi che abbiamo visto in questa regione.