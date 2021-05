Da giallo a bianco, almeno per tre regioni. Lunedì Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia saranno zona bianca. Cosa cambia? Sarà abolito il coprifuoco, ripartono le fiere e i congressi, riaprono le piscine al chiuso e le sale giochi, via libera alle feste di matrimonio e ai servizi di bar e ristorante nelle discoteche dove però non sarà consentito ballare. Resta l'obbligo della mascherina, del distanziamento e dell'areazione e sanificazione dei luoghi chiusi. Regole che dovranno essere rispettate per non far risalire i contagi. Tre Regioni dunque a rischio minimo e se i contagi continuano a calare, entro metà giugno se ne aggiungeranno altre 10. Ma come si arriva in fascia bianca? Se per 3 settimane consecutive nella Regione si registra un'incidenza del Covid sotto i 50 casi per 100mila abitanti. Così dal 7 giugno, le restrizioni potrebbero essere allentate anche in Liguria, Veneto e Abruzzo. A seguire, il resto d'Italia che potrebbe colorarsi tutta di bianco entro la fine del mese di giugno.